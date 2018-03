prou assetjament

L'assetjament sexual no és un fet aïllat. En una mesura o una altra, la immensa majoria de les dones l'han patit. No dones llunyanes o en abstracte, sinó dones d'aquestes comarques, veïnes nostres. Una enquesta realitzada per aquest diari a gairebé tres-centes contactades aleatòriament dóna una xifra sorprenent: més del 80% afirmen haver estat víctimes per motiu del seu sexe de situacions que van des de la violència efectiva fins a l'agressió verbal, la intimidació o la denigració. No és un treball fonamentat estadísticament, però la xifra és massa rotunda per induir a error. És un fet: les violacions són fets aïllats, però els assetjaments es confonen amb la vida quotidiana i formen part de l'experiència de gairebé totes les dones. La majoria no tenen conseqüències greus, però totes fan mal. És una realitat inacceptable, i el primer que cal és treure-la a la llum. Els homes com a col·lectiu han de prendre consciència de la gravetat de la situació. Aquesta és una xacra social que cal denunciar, ventilar públicament i extingir definitivament. El problema no és a Hollywood; és aquí.