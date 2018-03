Llarena decideix

Serioses reflexions de l'advocat Jordi Pina al magistrat Pablo Llarena en l'escrit que demana un cop més la llibertat de Jordi Sànchez i «subsidiàriament, en l'improbable cas de no accedir a l'esmentada petició», que se li permeti acudir al Parlament de Catalunya per defensar la seva candidatura a president de la Generalitat, en el debat d'investidura que se celebrarà dilluns que ve, com ha decidit el president de la cambra, Roger Torrent.

Les reflexions –¿seria excessiu titllar-les d'«advertiments»?– de Pina a Llarena apunten al risc que el jutge instructor es vegi algun dia desautoritzar pel Tribunal Europeu dels Drets Humans i pel judici professional dels seus col·legues. Pina recull l'existència d'una gran pressió política i mediàtica contra la sortida de la presó de l'expresident de l'ANC, ni que sigui en les hores concretes del debat d'investidura, però afegeix: «Sent la denegació del permís la decisió que serà més aplaudida a curt termini, amb ella assistiríem a un lamentable pas enrere en matèria de protecció dels drets cívics i polítics, que a més situaria Espanya davant un possible risc de condemna futura per part del Tribunal Europeu de Drets Humans». Més endavant, l'escrit de l'advocat afegeix: «Per descomptat, les decisions que suposen un retrocés en matèria de drets humans i llibertats ciutadanes també apareixen citades en els tractats de dret constitucional, però la història els sol reservar un judici que no és precisament benèvol».

Frases com aquestes poden tenir efectes diversos. El magistrat les pot ignorar, li poden infondre el temor que siguin encertades, o el poden irritar de manera que produeixin l'efecte contrari al pretès. Ja ho veurem quan coneguem la seva decisió i els arguments que la sustenten. El cert és que la magistratura no està còmoda amb la judicialització del procés, i que a cap magistrat no li abelleix la perspectiva que un dia o altre un tribunal superior li desmunti decisions importants. El Tribunal Constitucional ha clavat un cop de pilota endavant a la decisió sobre el ple d'investidura de Carles Puigdemont: es concedeix uns quants dies més per pensar-se, simplement, si ho admet a tràmit. No ho veu clar, però manté les prohibicions cautelars que volia el Govern. Llarena va treure de la presó alguns dels que hi havia posat l'Audiència Nacional, però n'hi manté quatre. Ara ha de fer front a una situació nova. A veure per on surt.