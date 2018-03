canvi a castellnou

El malestar polític que manté l'Ajuntament de Castellnou en una crisi permanent sembla haver entrat en un punt d'inflexió amb l'anunci de dimissió de l'alcalde, Francesc Martínez, per bé que encara no hagi estat formalitzada. Martínez i l'oposició han consolidat un clima d'enfrontament molt centrat en els comportaments personals de l'alcalde, de manera que és previsible que, amb Martínez fora del consistori, hi hagi un nou clima que permeti una normalització de les relacions i un ambient de treball raonable. El PSC, amb cinc regidors que li donen majoria absoluta (ERC en té 3 i el PDeCAT, 1), continua sent la força en més bona situació per governar, i la que té la legitimitat dels vots. Li correspon posar ordre al seu grup municipal, nomenar un nou candidat que pugui agrupar els seus cinc representants i procedir a la investidura d'un nou alcalde. Si no és capaç de fer-ho, cal esperar que faciliti una alternativa i que els altres dos grups prenguin la responsabilitat. Castellnou necessita un alcalde i un govern estable, i tan aviat com sigui possible.