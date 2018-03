igualada aprofita

L'entitat Igualada Comerç posarà en marxa una campanya de repartiment de carmanyoles als restaurants amb l'objectiu que els clients es puguin endur fàcilment el menjar que no s'acaben. La manera exacta com es farà encara no s'ha concretat, però es perseguirà que s'aprofitin més els aliments i que, alhora, es redueixi la quantitat de residus que generen els restaurants. És una idea que aborda dos problemes al mateix temps –el malbaratament i la gestió dels residus orgànics– i que, alhora, optimitza la despesa. La política d'emportar-se el que no es consumeix és molt habitual i antiga als Estats Units, però aquí sempre ha fet vergonya. Un orgull absurd ens fa pensar que potser si demanem el que ha sobrat és perquè estem molt necessitats, quan segurament el que valoraríem és tenir un àpat solucionat si poséssim a la nevera el que ha quedat al plat i que, a més, hem pagat. La idea d'Igualada Comerç és prometedora, i més lúcida que la política cada cop més habitual als nostres ajuntaments de martiritzar els usuaris amb recollides d'escombraries encotillades i autoritàries.