LA MISSIÓ DE JESUCRIST

Jesucrist, fent referència a ell mateix, explica (a Nicodem, un fariseu que l'havia anat a trobar) la seva missió: «...el Fill de l'Home ha de ser enlairat perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna». Dient això, Jesús ja anticipa el seu sacrifici, que morirà a la creu, amb els braços oberts, per abraçar i salvar la humanitat. També li diu que Déu ha estimat tant el món que li ha donat el seu Fill únic, a fi que tot aquell qui cregui en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna, perquè Déu no ha enviat el seu Fill per jutjar el món sinó perquè es salvi, per mitjà d'ell. A la Vetlla Pasqual diem a Déu: «per salvar l'esclau has sacrificat el Fill».

I continua dient: «La Llum ha vingut al món però els homes han estimat més les tenebres que la llum, perquè les seves obres eren dolentes... el qui obra malament odia la llum i no s'hi acosta perquè no quedin en evidència les seves obres». Jesús és la Llum. La prova de l'amor del Pare envers la humanitat és Jesucrist: la Llum veritable que ha vingut al món per alliberar-nos de les tenebres del pecat i salvar-nos. En el món hi ha la lluita del bé contra el mal. Nosaltres decidim si optem pel bé, per la Llum, o pel mal, el cantó obscur, el pecat, que és la causa i el pitjor mal que Jesucrist ha vingut a destruir. Qui fa mal s'allunya de la Llum. Els corruptes no volen que les seves corrupteles surtin a la llum.

Nosaltres som lliures de creure en ell o no. A ningú se'l pot forçar que cregui. Però, segons ens diu Jesús, la salvació no només ve per la fe, sinó també per les obres: «No tothom qui diu: 'Senyor, Se-nyor' entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel». S'ha d'actuar en conseqüència a la fe. Preguntem-nos si nosaltres estem més a prop de la Llum o de les tenebres, de l'amor de Crist o de l'egoisme. Si creiem en ell, fem el bé i lluitem contra el mal i la injustícia, tot complint la seva voluntat?