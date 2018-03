tornar al congost

El Nou Congost va tornar a ser diumenge passat el de les grans ocasions i tothom va coincidir que la força del públic havia contribuït a la victòria de l'ICL. Així ho va especificar fins i tot el tècnic de l'equip rival, el Breogán. És impossible saber si la victòria hagués arribat igualment amb el pavelló amb una mitja entrada freda com les que s'han convertit en habituals durant tota aquesta temporada, però podem estar d'acord que hi hauria hagut menys possibilitats. Amb la victòria, el Manresa es posiciona bé per aconseguir el segon lloc, que atorga avantatge de pista durant tot el play-off d'ascens, un premi important, i alhora manté viva la possibilitat, remota però real, d'un sorpasso al Breogán en els partits que queden. Per un i altre motiu, la força de l'afició serà molt important en el que resta de temporada. El club ha de posar-hi de la seva part per facilitar l'afluència de seguidors, l'equip ha de respondre i la massa social que sempre ha estat el fonament del club hauria de sentir-se cridada a donar un cop de mà. Aquest cop, hi ha al·licients en joc.