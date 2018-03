Aeroport al pirineu

L'empresa que promou els vols comercials des de l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell, Viatges Regina, ha substituït l'operador que havia contractat, Twin Jet, després que un vol inaugural des de Madrid acabés amb l'aparell ater-rant a Girona en condicions que no sembla que fossin totalment imperatives. Finalment, una operadora andorrana, TSA, es farà càrrec del projecte amb un model d'avió més petit i amb la mateixa voluntat de connectar el Pirineu amb Madrid, Palma de Mallorca i Marsella. Les dificultats per treure rendiment comercial a l'aeroport de la Seu són evidents, però convé no perdre de vista les possibilitats que aquest aeròdrom ofereix per a Andorra –un estat bé ha de tenir un mínim d'oferta aeronàutica– i per a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès, les comarques que queden dins del radi de ter-ritori on l'aeroport és competitiu respecte del de Barcelona. En tota aquesta zona, un aeroport operatiu amb línies regulars a les principals capitals seria una gran plataforma de promoció territorial. Seria de gran interès que l'operació que comença surti bé.