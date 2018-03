el pulmó congost

El Congost ha estat vist sempre com un espai d'eixamplament de Manresa, la gran zona lúdica i esportiva de la ciutat. I pas a pas, sense gaire espectacularitat, aquest objectiu es va complint. Amb una inversió relativament modesta (va ser modest el Nou Congost, i són modestos els 1,9 milions d'euros invertits en set anys, per bé que destaquin en un període de vaques magres) avui la varietat d'oferta és molt considerable i hi desenvolupen activitats formalitzades 2.600 esportistes, que s'hi entrenen i hi competeixen. La remodelació del Vell Congost ha resultat un encert i un èxit. A banda, hi ha les nombroses persones que hi corren o hi caminen pel seu compte, i que són difícils de comptabilitzar. Donar servei a tota aquesta gent costa a l'Ajuntament uns 590.000 euros, una xifra que no és molt diferent de la que li costa el Kursaal. Com acostuma a passar a Manresa, tot plegat lluiria més si estigués ben presentat i ben acabat: amb un accés que no fos un corriolet, tot asfaltat i una mica de bon gust. En tot cas, el Congost és un actiu de la ciutat i evoluciona bé, tot i que podria millorar.