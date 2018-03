més que una mesquita

L'anomenada fàbrica de l'Aranya, un notable edifici industrial contruït el 1862, iniciarà el mes que ve un procés d'habilitació per acollir, d'acord amb la normativa urbanística i en bones condicions, la mesquita de l'Associació Islàmica del Bages, la principal entitat musulmana de la comarca, i la que aplega més fidels. La comunitat pretén, alhora, que les obres permetin disposar d'espais per desenvolupar-hi activitats culturals relacionades amb la cultura àrab que puguin ser compartides pel públic en general. Al pis superior l'Ajuntament hi ha habilitat una planta que no té encara un ús concret previst però que es pretén que aculli algun tipus d'activitat cultural. Situada en una de les entrades de la ciutat, en un sector renovat urbanísticament i a mig camí de la Cova i la Seu, l'antiga fàbrica tèxtil hauria d'esdevenir un pol important de contacte entre comunitats i religions. A Manresa ja hi ha valuosos precedents en aquest sentit. Ara hi haurà l'equipament idoni per fer-ho, es donen les condicions i tenim la necessitat de crear ponts. Seria imperdonable no fer-ho realitat.