pla per a la mineria

El Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages, que està sent ultimat i avança cap a la finalització dels tràmits d'aprovació, introdueix canvis substancials al document que va ser aprovat inicialment el 2016. En primer lloc, tal com reclamava insistentment l'Ajuntament de Cardona, la vila ducal hi ha estat incorporada, de manera que els problemes dels seus runams formin part de la previsió. En segon lloc, les previsions d'expansió d'ICL han estat reconduïdes. No només s'ha reduït l'abast de la producció de sal de puresa extrema com la que ja està generant la seva planta de Súria, sinó que la ubicació d'aquest creixement s'ha concentrat en les actuals instal·lacions mineres. L'empresa ha reavaluat les possibilitats reals de comercialització d'aquest tipus de mineral i ha optat per un enfocament més contingut pel que fa a instal·lacions. També, continua sent un horitzó de creixement engrescador. I, en tot cas, qualsevol pla en un document hauria depès de l'evolució del mercat. L'important és que es traça un pla realista i integral, el que ha faltat històricament.