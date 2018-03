llum i comptadors

La botiga de productes naturals La Magrana, de Manresa, està sense llum des de fa deu dies perquè es nega que Endesa li instal·li el nou model de comptador anomenat intel·ligent, raó per la qual la companyia l'ha deixat sense subministrament. No disposar d'electricitat fa difícil la viabilitat de l'establiment, de manera que s'està posant en perill una petita empresa de la qual depèn com a mínim la seva propietària. El problema dels comptadors intel·ligents no és senzill. Se suposa que és una tecnologia que beneficia l'usuari, i Endesa s'empara que la llei l'obliga a procedir a la substitució. D'altra banda, hi ha un moviment opositor petit però organitzat que considera que aquests aparells són nocius per a la salut i només beneficien la subministradora. De fet, l'Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat una demanda de paralització de les instal·lacions. És discutible que qualsevol ciutadà pugui decidir pel seu compte que no vol un aparell, però també és raonable que si hi ha un sector de gent que el rebutja i s'hi oposa, caldrà buscar una solució. Tallar el servei i prou no ho és.