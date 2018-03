La comarca del Bages té força reptes per afrontar en l'àmbit del turisme. De fet, de desafiaments sempre n'hi haurà perquè el nostre entorn també es mou. Nombroses i diverses són les iniciatives i propostes que fan els actors turístics de Catalunya, Europa i el món. En definitiva, et renoves o no et fas visible en un sector tan competitiu.

També hem de ser conscients del lloc on som. El Bages –analitzant el seu conjunt– no ha estat un motor turístic de primera divisió, tot i que té alguns elements destacats com Montserrat, Manresa i Cardona, principalment. I darrerament s'ha d'esmentar l'obtenció de l'acreditació Geoparc, que des del 2015 ha estat reconegut amb el segell UNESCO.

Al marge dels valors singulars i col·lectius que poden fer destacar el Bages i en els quals creiem fermament, hi ha la feina del dia a dia. El treball de posar en valor tot allò que fem, el que som. Un dels projectes que destaquen en aquest sentit és el Cicle de Sortides pel Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

El 5 de març passat es va donar el tret de sortida a la segona edició d'aquest cicle, format per un conjunt de quatre sessions distribuïdes al llarg de l'any que pretén aprofundir en el coneixement dels recursos turístics i patrimonials, així com la seva relació amb la història geològica del territori. I la resposta dels participants no pot ser més positiva: mobilitzar un total de 27 agents públics i privats vinculats a l'activitat turística durant tot un dilluns al matí malgrat les inclemències meteorològiques, tal com va succeir amb la proposta «Del mar a l'estany, el Geoparc al Moianès», ens encoratja a seguir treballant intensament per unificar les polítiques de promoció turística amb una estratègia compartida entre els agents públics i els privats. Cal recalcar, a més, les excel·lents valoracions que en fan els assistents i que confirmen l'èxit i utilitat d'aquest programa, un fet que evidencia l'interès creixent del sector d'agrupar esforços i caminar conjuntament per garantir una promoció turística òptima dels nostres atractius, contrastos i riqueses. Per això, creiem necessari ampliar la durada d'aquestes jornades.

Un altre programa turístic que també ens permet compartir els valors i les singularitats del Bages és el Cicle de Jornades Tècniques, un conjunt de sessions complementàries al Cicle de Sortides pel Geoparc. Juntament amb altres iniciatives de formació, qualitat, competitivitat i sostenibilitat (Punts d'Informació Turístics, Biosphere...), cada vegada cobrim més i més territori, tot assegurant una representativitat plural dels agents turístics i reforçant els lligams entre administracions i empreses privades. D'aquesta manera, aprofundim en el relat del mar interior i donem sentit a les propostes de promoció turística organitzades a partir d'un element comú i potent com és el segell UNESCO, un aval de qualitat i prestigi internacional que ha esdevingut una valuosa eina de posicionament turístic diferencial, tal com preveu també el Pla Estratègic de Bages Turisme.

El territori presenta enormes potencialitats a l'hora d'articular la seva oferta turística. Disposem d'arguments i atributs de gran interès paisatgístic, geològic, cultural i espiritual per creure en les nostres possibilitats i acabar oferint experiències interessants als visitants. Ens trobem, doncs, en una fase clau per a la consolidació del Geoparc i del turisme al Bages. Amb ambició, motivació i una implicació àmplia, activa i transversal de tots els agents, esdevindrem una destinació de primer ordre nacional i internacional. Cal, però, seguir mostrant aquest esperit de cooperació perquè la nostra feina doni els resultats esperats, per això animem a tothom a descobrir els programes existents en l'àmbit turístic, com en aquest cas el Cicle de Sortides. I és que aquesta corresponsabilitat público-privada ha de suposar una empenta definitiva per situar el turisme com un actiu important en el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Avui dia, per la implicació dels actors privats, les expectatives no poden ser més altes. Un orgull de territori.