pujades a manresa

L'Ajuntament de Manresa ha tornat a ajornar, aquest cop se suposa que només uns dies, la posada en funcionament de l'ascensor que comunicarà el carrer Santa Llúcia i la plaça Major, i que oferirà així una alternativa a les persones que tenen dificultats per remuntar la dissuasiva pujada del Pòpul. El que ja es pot veure permet anticipar una obra acurada que, segurament, serà molt útil per als ciutadans que no tenen una mobilitat plena, la qual cosa facilitarà també la comunicació entre el Barri Antic i les Escodines a través de la passarel·la. Mentre esperem que l'obra s'inauguri finalment, avança la preparació de les obres a la pujada dels Drets, on inicialment hi havia prevista una solució mecànica per facilitar també la comunicació entre els dos barris. Caldrà veure les solucions que s'han enginyat per resoldre el desnivell. Ni l'ascensor de Santa Llúcia ni el de Sant Pau no estimularan la circulació: faciliten el pas de persones amb problemes de mobilitat, que és diferent. I els Drets, segons el nou disseny, no tindran ni barana. Fer-ho més planer serà tot un repte.