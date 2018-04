EDITORIAL: L'examen fals i el suspès

Ha quedat acreditat en sentència judicial que la llavors cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manresa va falsificar un examen realitzat pel seu fill per donar-li accés a un lloc de treball. La funcionària ha estat sancionada amb un any de presó i mil euros de multa. La justícia ha establert clarament la seva responsabilitat.

Però hi ha altres responsabilitats que no han estat ni tan sols escrutades. Caldria saber què va fer possible la conducta de la funcionària, quins controls hi ha establerts, si es van complir, i quina responsabilitat tenen en la custòdia el departament, el secretari i els regidors competents.

No consta que s'hagi fet res per aclarir-ho i que no torni a passar. D'altra banda, l'Ajuntament ara anuncia un expedient que no va voler obrir quan va conèixer els fets. La reacció municipal va ser tardana i confusa, i no ha ajudat a crear imatge d'e-xem plaritat en la resposta el fet que el fill acabés sent contractat igualment no un cop sinó dos, i que continuï treballant al consistori, com la sentenciada. El govern de CDC i ERC, que encapçala Valentí Junyent, tenia un examen de transparència i tremp democràtic, i l'ha suspès.