Un any i alcaldes

Hi ha molta gresca en l'entorn dels partits. Demà faltarà un any per a la celebració d'unes noves eleccions municipals i, en la majoria de casos, sembla que el més calent és a l'aigüera. El procés i totes les seves derivades poden haver jugat en contra en les cúpules d'alguns partits que encara no han posat en funcionament tota la maquinària per aclarir quin serà el seu candidat de cara a les eleccions. O no ho tenen clar o no ho volen confessar davant dels micros perquè els processos interns no s'han completat. Pel que fa al Bages, se sap, per exemple, que no repetiran alcaldes de poblacions significativament importants com Sant Vicenç o el Pont de Vilomara, i entre els caps de comarca, un dels pocs que han anunciat que no es tornarà a presentar de cap de llista és l'alcalde de Solsona, i un altre, el cap de llista de CiU a Berga. Però segur que hi ha més decisions preses, sobretot, les dels que tenen la voluntat de continuar. El joc democràtic agraeix que hi hagi períodes d'alcaldies no gaire llargues.