festival amb salut

Plenament consolidat en el calendari de festivals d'estiu de la Catalunya Central, el certamen de Sant Fruitós, el Memorial Eduard Casajoana, celebrarà aquest juliol la seva 24a edició amb la voluntat, expressada des del primer dia, de mantenir un llistó de qualitat i fer arribar els diferents estils de clàssica a tots els públics. És a dir, sense estripar butxaques. Una intenció que ha persistit també en moments de crisi econòmica. Impulsat per la mezzosoprano Mireia Pintó des dels seus inicis, el festival santfruitosenc es manté per tercer any consecutiu a Sant Benet –on havia començat– i creix en pressupost. I en aquesta edició, preludi de les noces de plata, el certamen fa un pas més amb una aposta pel gran format, amb una producció de Carmina Burana, impulsada per l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, que traslladarà als jardins de Sant Benet més d'un centenar de músics. Mantenir-se en el calendari ja és, avui dia, un repte. I buscar-ne de nous, símptoma de bona salut.