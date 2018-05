no ha passat res

Una bassa de salmorra de Sallent es rebenta sense causa aparent i llança tot el seu contingut d'aigua salada al Llobregat i l'Agència Catalana de l'Aigua no detecta res en cap sentit. Ni troba causes possibles del trencament de tot un mur, ni detecta que l'aigua hagi causat cap increment de salinitat al Llobregat, ni cap afectació ni problema de cap tipus ni abans ni després del trencament espontani del mur. Segons l'ACA, l'empresa que manté la instal·lació ha fet la feina escrupolosament i res no fa pensar que hi hagués cap motiu perquè el mur s'esfondrés. Tanmateix, els murs no s'esfondren sols, i la salmorra no va a parar al Llobregat de forma innòcua, per molt que en aquell moment el cabal fos abundant. Tanta normalitat en un episodi excepcional no resulta gaire tranquil·litzador. Si més no, es pot dir que la bassa va ser construïda fa 25 anys, està en contacte amb un líquid altament corrosiu i, com tota la resta del col·lector del qual la bassa forma part, s'ha envellit, està obsolet i urgeix accelerar-ne la substitució prevista. O això, o tot és perfecte en un món ideal.