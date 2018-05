vots pels parcs

La part del pressupost municipal de Manresa que es decideix per votació directa a determinats projectes d'actuació és el resultat d'un procés participatiu concret, en el qual tenen un pes molt important les entitats, que són les que fan la gran majoria de les propostes que se sotmeten a una votació, en la qual, lògicament, les persones pròximes a les entitats són les primeres participants. Un procés participatiu com aquest, en el qual participen 2.800 persones, no es pot entendre, doncs, com a veritablement representatiu de l'opinió pública entesa de forma estadística. Aquesta és una raó, precisament, per la qual molts ajuntaments estan estudiant maneres d'aconseguir una votació més representativa. Tanmateix, no es pot ignorar que les tres propostes que han obtingut més vots, les úniques que han superat els mil, malden per convertir en espais verds realment útils i còmodes espais avui mal utilitzats. La tendència és clara: la ciutadania (si més no la mobilitzada) vol que la seva ciutat tingui parcs, ja sigui en turons o a la vora del riu. Convé prendre'n nota.