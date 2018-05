poder igualadí

El nou govern de la Generalitat posarà fi d'una manera dràstica a la maledicció que Igualada semblava arrossegar pel que fa al Consell Executiu, on no havia tingut mai cap polític local en 38 anys d'autogovern. El temps perdut es recupera de cop: Alba Vergés i Maria Àngels Chacón, aquesta regidora de la ciutat fins ara, entren al nou Govern i hi aporten una empremta marcadíssima. Cap altra ciutat a banda de Barcelona no hi estarà tan ben representada. Simultàniament, els moviments generats pels nomenaments envien a Madrid la també igualadina Carolina Telechea, que serà congressista. Tres dones de la ciutat fan un gran salt en les seves carreres. I encara podem afegir-hi que hi ha moviments que podrien acabar portant l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, a la presidència de la Diputació de Barcelona. Es concreti o no aquesta possibilitat, el fet és que hi ha una generació de polítics joves igualadins, en les files d'ERC i el PDeCAT, que trepitja amb força. Pot ser casualitat, però segurament també es deu al fet que alguna cosa es deu haver estat fent bé.