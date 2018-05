Aquesta és la llegenda llatina escollida per al comiat de la promoció 2016-2018 de l'institut Guillem de Berguedà. «Res sense treball, res sense curiositat», el que ens indica que no hi ha cap destí que no tingui un objectiu que s'hagi fixat i forjat a partir de l'interès i del desig de conèixer, de diferenciar i de saber. I, en definitiva, traspassar els llindars del que hom ignora per transmutar-ho en allò que hom sap.

A les set de la tarda del dijous 24 de maig, es varen obrir –de bat a bat– les portes de la sala magna del Pavelló de Suècia, mentre el Gaudeamus igitur feia posar dempeus un públic plenament entregat perquè qui entrava -ordenadament i solemnement- eren els seus fills, germans, néts, amics o alumnes; i, per tant, una prolongació d'ells mateixos per vincles de llinatge, afecte o docència.

Un total de vuitanta-set alumnes amb les seves millors gales i, a la vegada, amb el rostre refulgent i la lluïssor als ulls de quan la joia, la il·lusió i la satisfacció els fan ser espurnejants com els fuets patumaires.

Vuitanta-set cors bategant compassadament amb retrucs rítmics i pausats que s'endevinaven des de fora d'ells mateixos perquè cadascun d'aquells alumnes oficiava com a protagonista de l'homenatge de l'institut, de la comarca i de les famílies als seus herois particulars.

Una rebuda digna dels triomfs romans quan tornaven de la seva victòria; en aquest cas, de mesurar-se amb els llibres i el saber, el veritable repte en la seva contesa.

No portaven cap corona de llorer però sí que enlairaven el front amb altivesa i exultació, sabedors i sabedores que havien resultat guanyadors en aquell combat imaginari contra la ignorància i amb l'assoliment del tresor inestimable del coneixement, que res ni ningú no podrà mai més furtar-los.

A la taula presidencial: el director Fer-ran Camprubí, que va fer balanç d'una promoció que no ha estat fàcil però potser per aquesta raó s'ha fet estimar més; el padrí de la promoció 2016-2018, l'inspector Ferran Aguilera, que va parlar dels llims i de les etapes frontereres de les persones, així com del desig del coneixement i de la llibertat des del mateix Paradís Terrenal; l'exalumne Marc Solé, que va suggerir als alumnes que fossin crítics i experimentessin per aconseguir les pròpies conclusions; el conseller comarcal del Berguedà d'Ensenyament, Llorenç Altozano, que va parlar com a polític i com a pare d'una de les alumnes; i el professorat que ha exercit la tutoria d'aquest alumnat, Teresa Carbó, Elena Zamora i Josep Oller, que no podien amagar ni el goig ni la satisfacció de veure'ls davant seu amb la feina feta. Amb Mercè Garriga com a presentadora; Pere Camprubí com a responsable de la música; Mireia Tarrés, Anna Altozano i Oriol González com a veus de la promoció; i Sheila Canudas, Premi Extraordinari Guillem de Berguedà 2018, pel millor expedient acadèmic.

A partir d'ara, els camins es bifurquen i cadascú seguirà la seva vocació i el seu destí. Una part d'alumnat prosseguirà els estudis i una altra cercarà el seu primer treball; però ells i elles són els que portaran les regnes de la nostra societat del demà. I, tant si fan un camí plegats, com si es retroben en anys posteriors, o ja mai més no coincideixen... sempre els quedarà el temps que han compartit i l'haver estat la promoció del treball i la curiositat.