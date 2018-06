un ALTRE PAS D'ICL

ICL va inaugurar ahir la seva segona planta de tractament de sal, la de Sallent, destinada a transformar mineral sobrant de la mina en sal elaborada especialment per al desgel de les carreteres, amb destinació principal al mercat nord-americà. A diferència de la de Súria, que lliura un producte de màxima puresa, la planta de Sallent proporciona una puresa del 97% i requereix molta menys sofisticació tecnològica. La nova planta és el segon graó en el punt d'inflexió que va suposar la de Súria: de generar mineral sobrant i llençar-lo a un abocador, es va passar per primer cop a convertir aquest residu en un producte comercialitzat. L'acte d'ahir fa un pas més en aquesta direcció, que és tot un canvi en la trajectòria històrica de la mina. Tanmateix, el valor que cal donar a aquest fet no ha de distreure de quelcom també essencial: els runams continuen creixent, tardaran a deixar de fer-ho i el pla previst per reduir-los requerirà molt temps. L'acte d'ahir, per tant, és una bona notícia, però en calen moltes més.