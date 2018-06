un parc al riu

Un festival d'activitats per a l'oci i la cultura, la Festa del Riu, omplirà avui de vida la riba del Cardener a l'altura del Pont Nou de Manresa, una zona que queda just entre el nucli urbà i el Congost i que té grans possibilitats com a espai per al lleure en un entorn natural, amb un monument del segle XIV com a teló de fons i a l'ombra d'una arbreda monumental. És un espai que molts ciutadans coneixen, però que és ignorat per la majoria, i que aquest festival pretén revalorar. Alhora, un projecte per condicionar millor la zona és un dels guanyadors de la votació popular de la part del pressupost municipal que decideixen els ciutadans. Es donen, doncs, les condicions per convertir aquell punt de la ciutat en un nou gran parc, a deu minuts a peu del rovell de la ciutat, i d'accés relativament fàcil. Tanmateix, un festival aïllat animat per la capitalitat cultural que Manresa exerceix aquest any serà una gota en el mar. Després del descobriment, caldrà un esforç sostingut.