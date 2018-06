Racisme, fractura social, Torra i Sánchez

Les paraules. El nacionalisme espanyol, no content amb vèncer mitjançant la força, ara també vol guanyar la batalla de les idees i les paraules. Aprofitant el desconcert independentista posterior als fets de la tardor passada, la campanya difamatòria està arribant a límits de baixesa moral inèdits.

Racisme. Ni el catalanisme, ni el nacionalisme català, ni, encara menys, l'independentisme han estat mai racistes ni supremacistes (la parauleta de moda). En les bases teòriques i pràctiques d'aquest moviment no s'ha dividit mai els catalans i catalanes en funció de llengua, lloc de naixement o cognom i, qui en tingui dubtes, que vagi a qualsevol reunió o mobilització independentista i ho comprovarà.

Fractura social. Hi ha gent que vol que Catalunya (o els Països Catalans) deixi de formar part del Regne d'Espanya i gent que prefereix l'actual statu quo. Es diu disparitat d'opinions i passa arreu del món. La immensíssima majoria d'homes i dones d'aquest país (enquestes parlen del 80 %) volen resoldre aquest dilema de forma democràtica i conciliadora. Una minoria, que compta, això sí, amb el suport legal i efectiu de l'aparell de l'Estat, pretén imposar el seu parer sense tenir en compte el joc de majories i minories. Aquesta imposició, lògicament, provoca tensió i reaccions de protesta d'una part importantíssima (majoritària si llegim els resultats electoral) de la societat. La manera de rebaixar aquesta tensió -ho sabem tots- és reconèixer el resultat del referèndum de l'1 d'octubre o, en tot cas, repetir-lo en les condicions, dates i paràmetres que entre tots acordem.

Torra. Dels articles de Quim Torra ningú, amb un mínim de rigor, pot deduir que és un racista o un supremacista, ni tan sols per les sinècdoques (el tot per la part) contingudes en alguns dels seus tuits. Tots els projectes nacionals combinen les arrels, el llegat rebut, amb la proposta, allò que volem per als nostres fills. Una mica de Herder i molt, per anar bé, de Renan. A Quim Torra potser l'amoïna excessivament l'herència rebuda i no prou allò que volem construir entre tots i per a tots. Això el fa un conservador, potser sí, però no, en cap cas, un feixista.

Sánchez. El nou líder espanyol va dir racista i supremacista al president de la Generalitat de Catalunya. Qualificatius d'aquesta mena no li sentireu mai dir de cap altre govern, per sàpatra i malparit que sigui. Les seves paraules pretenien, no només insultar a tots els independentistes i desprestigiar aquest moviment polític a l'exterior, sinó també, i això és el més greu, espantar una part dels catalans, enfrontar-los contra els altres i provocar, ell sí, fractura social. I mentrestant, amb aquest senyor de president del govern, l'Estat espanyol seguirà expulsant i empresonant persones immigrades pel sol fet de ser-ho, fortificarà encara més la frontera sud i continuarà negant els drets de ciutadania a molts dels nostres veïns i veïnes.