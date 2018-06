La intenció és badar tant com pugui mitjançant aquesta Tribuna, a l'hora de no badar gaire. La raó d'aquest aparent contrasentit és que val la pena badar malgrat que no s'hi val a badar. Que badant es poden observar, amb tota la calma del món, paisatges, persones, fets, botigues, carrers, conductes, gestos... al cap i a la fi, allò extern a nosaltres. I a la vegada, si badem, segona accepció, s'escaparan aspectes significatius d'allò que observem i de què volem fer una profitosa anàlisi.

Aquesta declaració d'intencions té a veure amb el fet que badar ens ajuda a allunyar-nos de les situacions observades i a prendre una distància suficient per tal que les pròpies emocions i sentiments personals no enterboleixin una anàlisi massa pretensiosa. De fet, l'observació només ens permet descriure allò que estem mirant, és quan volem explicar-ho que hi posem matisos, raonaments i interpretacions pròpies. En les properes setmanes tindrem ocasió de compartir reflexions, espero que no gaire personals, del que la societat ens depara. I a fe de déu que tenim material per tal de divertir-nos; aquest, un altre aspecte, no cal que badem per tal de patir, si hem vingut a aquest món a patir, patim el mínim possible.

Aquest badar i descripció d'allò vist, observat... badant, té uns límits, els límits que la pròpia estupidesa d'estar badant ens dóna, per no saber veure o no saber-ho interpretar o per badar tant que l'observació sigui feta en un estat semioníric o de un «punt blau» d'alcoholèmia permesa.

Podem badar cap al barri, la ciutat, la comarca, la vegueria (fa anys que en parlem i encara no estan constituïdes, i això que som un país de consens), Catalunya, l'Estat espanyol, Europa, el món, l'univers (ara ja l'ocupen uns quants astronautes), això quant al terme territorial.

Si passem a temes sectorials , tenim l'etologia, que estudia el comportament dels animals, ara bé, personalment l'etologia humana és la que més m'interessa; d'acord, ja ho sé, em direu, l'etologia estudia el comportament animal: de tota manera l'ésser humà és l'únic animal que s'ha autodefinit com a racional; una posició segurament acompanyada d'un orgull narcisista. Mira que ens agrada ser els reis de la creació! Ep, potser una pàtina creacionista ja ens sembla bé quan ens fa sentir superiors. A la vegada, la posició majoritària de la població és participar d'un moviment científic evolucionista: no passa res! Una més de les contradiccions que arrosseguem i no volem veure. És tan bonic sentir-se superior! I creure-s'ho, encara més, i exercir de superior... vaja, no vull pensar en paraulotes. I exercir d'ésser superior i anar destruint el planeta, un exercici més de la irracionalitat i de la ignorància d'aquest pobre, patidor i altres vegades irracionalment feliç ésser humà.

Que badar dóna per molt, inclús per riure's de nosaltres mateixos.