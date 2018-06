Perill a la C-15

Dues persones, dos treballadors, van perdre la vida, dimarts, en un accident a la C-15, i un tercer va resultar amb ferides de caràcter molt greu per les quals va haver de ser evacuat en helicòpter i traslladat a un centre hospitalari de Barcelona. Vides que es perden inesperadament en una carretera que dimarts al matí tenia el perill afegit de la pluja. Un xoc frontal, violent, entre dos vehicles que circulen en sentit contrari. L'un, un camió, l'altre, un turisme. El problema de la C-15 no és nou a la població de la Catalunya Central. Carreteres amb molt trànsit, amb un alt percentatge de vehicles pesants, que tenen trams en els quals els vehicles poden circular relativament ràpids per les característiques de traçat i l'asfalt i que acumulen alts nivells d'accidentabilitat. Per recordar casos i solucions: C-25, C-16 (antiga C-1411), la C-55, entre d'altres. La solució dels accidents va ser la separació, segregació de vies. La solució per al trànsit, transformar-les en autovia. A la C-55, va esperant. A la C-15, no està plantejat.