respecte als jutjats

El desembre passat, tres càrrecs electes del Bages, l'alcalde de Callús, Joan Badia; el de Fonollosa, Eloi Hernàndez; i un regidor de Sant Joan, Jordi Pesarrodona, van rebre notificacions del jutjat número 2 de Manresa en què se'ls citava a declarar. La nota adreçada a Pesarrodona no indicava en qualitat de què o per raó de què era citat. Les de Badia i Hernàndez els informava que era per un delicte de desobediència, sense precisar a qui, quan o a què. Veure aquelles citacions provocava estupefacció. D'una banda, pel fet que tres càrrecs que acabaven de demandar els autors de les càrregues policials als seus pobles durant l'1-O esdevinguessin de cop, per iniciativa personal de la jutgessa, imputats pel mateix tema. I, d'altra banda, pel fet que una jutgessa es pogués adreçar a tres persones que representen els seus veïns perquè així ho han decidit les urnes amb tanta desconsideració i amb una falta de rigor tan flagrant. Ara, l'Audiència la corregeix i li retreu que la seva actitud va provocar indefensió. Queda clar que no era correcta legalment. Ja llavors era ben evident que era una falta de respecte incomprensible.