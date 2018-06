processos participatius

Manresa tancava fa quinze dies el quart pressupost participatiu. Comença a ser llarga la llista de pobles i ciutats que en els darrers anys han promogut aquest tipus de proposta, en què es convida la ciutadania a decidir amb el seu vot a què es destina una part (en general, percentualment petita) del pressupost municipal. Tot allò que promogui que els veïns i veïnes tinguin poder de decisió sobre el diner i els espais i serveis comuns no pot merèixer res més que lloances. Però la realitat ens diu que els índexs de participació en aquests pressupostos oberts són baixos, per no dir molt baixos. En els dar-rers de Manresa ha estat del 4,2%, xifra que s'ha de contextualitzar en la dimensió de la ciutat. Però és que en les que s'han fet a pobles, majoritàriament no s'ha arribat ni al 20%. No es pot excloure una iniciativa que vol donar veu i implicació a la ciutadania. Però vistos els resultats, caldria una revisió general i arreu sobre si s'està fent amb uns plantejaments prou engrescadors.