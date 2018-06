esforç de convivència

Per tercera vegada, les dues comunitats islàmiques de Manresa van organitzar dijous passat a la mesquita de l'antiga fàbrica de l'Aranya un sopar de trencament del dejuni obert a la ciutadania, amb la voluntat de mostrar-se amb naturalitat i desfer prejudicis. En aquesta ocasió, setanta persones no musulmanes van participar en l'àpat ofert pels amfitrions. Per a molts d'ells, assistir a l'acte va ser tota una descoberta, i per a tots va suposar un pas endavant en l'acceptació i la naturalització del fet que a Manresa hi ha comunitats diferents i confessions diferents que configuren una única ciutat. Cal remarcar l'esforç que per a les comunitats islàmiques suposa organitzar un acte obert, donar sopar als assistents, amb el cost que això suposa de feina i diners, i encabir en un espai tan espiritual un gran grup d'estranys. No hi pot haver millor demostració de l'afany de ser compresos i desmuntar els clixés de la por i el rebuig al diferent. No consta que mai s'hagi fet res comparable en sentit invers.