Un conductor drogat mata dos adolescents a Amposta

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la furgoneta implicada en l'accident que s'ha saldat amb la mort de dos joves a la N-340, a l'altura d'Amposta, aquest dijous poc després de dos quarts de tres de la tarda. L'home, veí de Barcelona de 50 anys i nacionalitat espanyola, ha donat positiu per consum de cocaïna després que de ser sotmès a la prova d'alcoholèmia i drogues.

La policia l'acusa ara de dos presumptes delictes d'homicidi imprudent i està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta durant les pròximes hores. Segons els Mossos, la furgoneta que conduïa ha enviat el sentit contrari i ha col·lidit frontalment contra una motocicleta amb dos ocupants, un noi de 18 i una noia de 15. Tot i el seu posterior trasllat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els dos joves han acabat morint com a conseqüència de les ferides produïdes pel xoc.

El conductor de la motocicleta és un jove de 18 anys M.C.F. veí de Masdenverge (Montsià). La menor d'edat que l'acompanya, és una noia de 15 anys.

Crida a respectar els consells de seguretat

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha comparegut aquest vespre després que només en una tarda hi hagi hagut tres víctimes mortals a la carretera, i sis en els quatre primers dies de la setmana. "Són dies de risc, de molts desplaçaments, compartim taula, de vegades es beu i després pot haver-hi conseqüències fatídiques. Després quantes famílies no poden passar el nadal com voldrien per culpa dels accidents de trànsit", ha reblat.

Jané que ha posat com a exemple el cas de l'accident d'Amposta on han mort dos joves i on s'ha detingut el conductor de la furgoneta que ha topat amb la motocicleta per donar positiu en el drogotest de cocaïna. "Ens hem de preguntar, es podria haver evitat?", ha afegit el conseller.

El responsable d'Interior ha volgut recordar un cop més que cal respectar els consells de seguretat i que l'any passat gairebé el 50% de les víctimes van donar positiu en drogues, alcohol o psicofàrmacs. Jané ha fet una crida a tenir "màxima atenció" en aquesta setmana de Nadal. "No es tracta tant de fer campanyes i controls de prevenció, es tracta que les persones no beguin si han de conduir. No ens podem permetre que això passi i no ens cansarem de repetir el missatge, no volem més víctimes a les nostres carreteres", ha declarat.