El torneig de la Pirinaica torna a la cita nadalenca amb setze equips al cartell

El Torneig de Nadal Ciutat de Manresa, un clàssic per aquestes dates, es jugarà enguany entre demà divendres i dissabte al camp municipal de la Mion, sota l'organització de la Pirinaica, que té la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.

Aquest torneig, de categoria benjamí, compleix setze edicions i ho fa amb un cartell de setze equips de la Catalunya Central (Bages, Osona, Anoia i Berguedà) dividits en quatre grups. Va néixer el 2001 amb l'objectiu de potenciar el futbol 7 entre les entitats de Manresa i comarques veïnes i com a eina de relació social. Ara, tot i que la modalitat del futbol 7 està ben arrelada, es manté aquesta trobada com a mitjà per compartir emocions, cultures i amistat, entre els jugadors dels clubs participants.

Els clubs participants són el Gimnàstic de Manresa, el CE Manresa (2), el Callús, el Gironella, el Manlleu, el Solsona, el Santpedor, la Balconada, el Fruitosenc, el Castellbell, l'Anoia, el Cardona i la Pirinaica (3) com a amfitrió. Els partits de la fase prèvia es jugaran demà al matí des d'1/4 d'11 fins al migdia; la fase definitiva es farà dissabte des de les 10 del matí i amb la final programada a les 14 h.

El Gimnàstic de Manresa és el vigent campió després d'imposar-se al CE Manresa per un ajustat 1 a 0 en la final de l'any passat, que es va jugar davant d'un nombrós públic al municipal de la Mion. Va ser tercer del torneig el conjunt sabadellenc del Can Rull després de vèncer el CE Manresa D per 2 a 0.