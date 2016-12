La Generalitat destina 900.000 euros per ampliar els punts de càrrega de vehicles elèctrics

La Generalitat destina 900.000 euros per ampliar els punts de càrrega de vehicles elèctrics Salvador Redó

La Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ha fet públiques aquest divendres les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, dotades amb 864.750 euros en forma de subvenció i de 90.000 euros per a una la prova pilot de tres punts de recàrrega ràpida de 50 kW en estacions de servei. Segons un comunicat del departament d'Empresa i Coneixement, l'objectiu d'aquestes ajudes és ampliar durant el 2017 la infraestructura fins a 110 emplaçaments amb càrrega ràpida. D'aquests, 33 disposaran de la potència màxima que admeten els vehicles elèctrics actuals, 50 kW, i formaran part de la XarxaRàpidaCat.

Segons un comunicat del departament d'Empresa i Coneixement, l'objectiu final de la línia d'ajuts és el de facilitar el desplegament a Catalunya d'una xarxa d'infraestructura que es fonamenti en la recàrrega vinculada, i que compti amb el suport d'una sòlida xarxa de recàrrega ràpida de caràcter estratègic per a usos puntuals i per a llargs recorreguts interurbans, garantint-ne el subministrament en distàncies no superiors a 100 quilòmetres. Així, aquesta línia d'ajudes estableix diferents requisits en funció de cada tipologia d'estació de recàrrega, en funció de si són de 50 kW, de 20 kW o si són punts de recàrrega vinculats.

A l'hora d'escollir a qui s'atorguen els punts de recàrrega ràpida de 50 kW, que permeten carregar més de 120 quilòmetres d'autonomia en menys de 30 minuts, es prioritzarà que es concedeixin als municipis propers a dos o més eixos viaris i també es valorarà la seva distància amb relació a altres estacions ràpides existents o proposades.

En canvi, a l'hora de concedir les ajudes per posar punts de recàrrega de 20 kW, que permeten obtenir una autonomia de 100 quilòmetres en 2 hores, es donarà prioritat a les estacions que s'ubiquin en zones densament poblades i preferentment en aquelles zones on els ciutadans efectuen estades d'una durada superior a l'hora, sigui per motius de mobilitat quotidiana o de lleure.

I les ajudes per posar punts de recàrrega vinculats es concediran a ciutadans que adquireixin un vehicle elèctric que els permeti disposar de 100 quilòmetres d'autonomia carregant al llarg de 6 hores i sense necessitat d'incrementar la potència contractada. A més, en aquest cas, es donarà prioritat a aquelles instal·lacions ubicades en habitatges plurifamiliars o aparcaments comunitaris atès que els habitatges unifamiliars no requereixen cap inversió per carregar un vehicle a potència de 2,7 kW.