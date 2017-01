El cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any és el 27719 i toca a Sant Feliu Sasserra

Sant Feliu Sasserra s'ha emportat un pessic de 50.000 euros del sorteig de La Grosssa de Cap d'Any. El supermercat Grilló de la població ha venut 20 bitllets del cinquè premi, el 27.719, premiat amb 2.500 euros per cada bitllet de 5 euros. El número també s'ha venut a l'Hospitalet i Figueres. La padrina que ha premut el botó que ha tret el cinquè premi ha estat l'esportista Gemma Mengual.

L'encarregada del supermercat, la Maria Antònia, ha explicat a Regió7 que aquest matí ningú no s'havia acostat encara a l'establiment, i que estaven «supercontents» d'haver repartit el premi. Han venut tots els 20 bitllets que tenien amb el número premiat.

El primer premi, el 9.260 s'ha venut a Blanes i per internet. Està dotat amb 100.000 eruos per bitllet, 20.000 per euro jugat.

El segon premi ha estat pel número 34.983, venut a la població gironina de Campdorà i amb 32.500 eruos per bitllet, 3.000 per euro jugat. El tercer premi s'ha venut a Barcelona i a Reus. És el 20.483, i reparteix 15.000 euros per bitllet, 3.000 per euro jugat. El quart premi ha estat molt repartit. Ha anat a Reus, castelldefels, Arcs i els Vinyols. Reparteix 5.000 euros per bitllet, 1.000 per euro jugat.