Canvi dràstic al POUM de Manresa

Els plans generals urbanístics poden ser confosos fàcilment amb programes de govern. No ho són. Serveixen per planificar l´ús de l´espai públic en una ciutat determinada, fixen models de desenvolupament i estableixen les normes de joc tant del sector empresarial com de les administracions. El seu contingut marca horitzons i marcs de treball, però no té per què ser aplicat necessàriament. Les seves previsions es portaran a la pràctica en la mesura que ho decideixin els governs concernits. Per tant, un pla general no ens permet saber què passarà en l´urbanisme d´una ciutat, però sí que ens permet saber què no podrà passar i com es farà una determinada actuació en el cas que hi hagi voluntat política i finançament per fer-la realitat. Un exemple meridià de tot plegat és l´ampliació de la plaça de Sant Domènec de Manresa. Ha estat una hipòtesi durant més de mig segle, ha estat als plans urbanístics de la ciutat durant gairebé tot el període democràtic i, al final, una consulta popular va decidir que el teatre Conservatori té prioritat i que la plaça no s´ampliarà. De moment, punt final.

És en aquest marc que s´entenia l´ambiciós pla de transformació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Manresa que es preveia en la versió inicial del nou pla urbanístic (POUM) que s´està tramitant. En aquell document, que CiU va aprovar amb la CUP, es disposava que l´estació Manresa Alta fos traslladada a l´entrada de Manresa, a la rotonda de Prat de la Riba, i que el baixador que hi ha a tocar del carrer de Sant Josep es desplaci cap al carrer de la Sèquia. Ara, en la nova versió del pla, l´aliança de CDC i ERC preveu eliminar aquesta previsió en considerar que no és aplicable, oi més tenint en compte que FGC no en vol ni sentir a parlar. El cost seria, no cal dir-ho, molt important, i la Generalitat –de la qual depèn FGC– no acostuma a veure viables a Manresa operacions d´aquesta envergadura, que es reserven per a Barcelona, on FGC impulsa una sorprenent i costosíssima extensió subterrània.

L´eliminació del doble trasllat és sorprenent en la mesura que el pla té com a funció definir una ciutat futura i l´optimització de l´espai públic que seria necessària per fer-la realitat. Renunciar-hi simplement perquè és difícil de fer realitat fa dubtar si, quan es va aprovar en el document provisional, es tenien clares les prioritats. El trasllat cal o no cal? Calia fa un any i ara ja no? La visió que CDC té del futur de la ciutat ha canviat des que forma govern amb ERC? D´altra banda, una de les grans qualitats del moviment previst en el document inicial era que permetia desfer el nus que impedeix connectar les Bases de Manresa amb el Passeig per Abat Oliba. Per fer-ho possible només cal moure el baixador, no pas traslladar Manresa Alta a Prat de la Riba, que seria una operació molt més difícil d´abordar. Que no es mantingui, com a mínim, aquesta part, resulta sorprenent, i el govern de CDC i ERC hauria d´explicar per què ha decidit suprimir-ho tot i desviar l´assumpte cap a una futurible negociació amb FGC que se suposa que hauria d´elaborar un eventual pla ferroviari per a la ciutat.

Un cop de timó tan dràstic a meitat del camí de l´aprovació de la guia urbanística de Manresa per a dues dècades suggereix poca claredat d´idees. Cal confiar que el govern esvanirà tots els dubtes i aportarà els arguments que, fins ara, hem trobat a faltar.