Una quarantena d'infants reben joguines gràcies a Creu Roja Solsonès

Creu Roja Joventut El Solsonès ha repartit 165 regals per una quarantena d'infants de 0 a 14 anys gràcies a la seva campanya de Reis. Així, aquest any s'ha batut el rècord de recollida de joguines, en total 165, gràcies a la solidaritat de la població. Durant tot el mes de desembre, particulars, empreses i entitats han fet donacions a Creu Roja. I des de l'entitat també s'han dut a terme accions de sensibilització i de recollida de joguines en les que hi han participat 12 persones voluntàries.

L'entitat destaca «l'èxit» de l'activitat Alimenta el tió amb il·lusió, que es va dur a terme durant la segona Fira del Tió de Solsona, i el dia de la Gran Recollida de joguines, que es va organitzar a la botiga Joguines Pellicer el passat 17 de desembre. També hi han col·laborat la Biblioteca Carles Morató i la Cambra de Comerç, cedint espais de forma gratuïta, i l'Ajuntament de Solsona a través d'una subvenció de 200 euros, a banda del Consell Comarcal i Gràfiques Muval.