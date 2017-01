Tots els detalls de l'entrega dels Globus d'Or

Els festivals de cinema arrenquen el seu camí el 2017 amb la celebració de la gala de lliurament de la 74ª edició dels Globus d'Or, premis que atorga l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood.

Coneguts com l'avantsala dels Premis Oscars, que anunciaran els nominats el proper dia 24 de gener, a la gala dels Globus d'Or es premien les millors obres del cinema i la televisió.

El musical de Ryan Gosling i Emma Stone, 'La la Land', parteix com la gran favorita amb 7 nominacions, entre les que destaquen les de millor pel·lícula musical i millor actor i actriu. També serà protagonista la cinta 'Manchester by the Sea', de Cassey Affleck i Michelle Williams, que ha aconseguit cinc nominacions.

Els guanyadors dels Globus d'Or pujaran com l'escuma en les apostes per als Oscars, cosa que ja va passar en l'última edició amb Leonardo DiCaprio i la pel·lícula 'El renacido' del mexicà González Iñárritu.

A diferència dels premis de l'Acadèmia de Hollywood, en els Globus d'Or també es premia a les sèries de televisió. De fet, una de les grans incògnites de la nit és si l'aclamada 'Juego de tronos' aconseguirà per fi ser la guanyadora del premi a millor sèrie, guardó que se li resisteix aquests últims anys.

La ficció de la HBO competirà en la categoria de millor sèrie amb altres pesos pesants de la petita pantalla com 'The Crown', 'Westworld', 'Stranger Things' i 'This Is Us'.

Un altre dels moments més esperats serà l'arribada de les cares més conegudes de Hollywood a la catifa vermella dels Globus d'Or. Natalie Portman, Colin Farrell, Nicole Kidman, Ryan Reynolds, Michelle Williams, Andrew Garfield o Meryl Streep seran algunes de les estrelles que desfilaran per catifa vermella, que estarà plena de fotògrafs i curiosos.

En aquesta edició serà Jimmy Fallon l'encarregat de presentar la gala, prenent així el relleu de Ricky Gervais. L'acompanyaran lliurant diversos guardons actors de la talla de Nicole Kidman, Eddie Redmayne, Matt Damon, Sofia Vergara o Sylvester Stallone.