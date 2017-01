La Marató de Donants de Sang espera aconseguir 8.000 donacions

La tercera edició de la Marató de Donants de sang 2.0 de Catalunya espera aconseguir 8.000 donacions que permetin remuntar les reserves de sang que actualment es troben a la meitat. Normalment, els hospitals catalans tenen reserves de sang per a deu dies. Ara, en canvi, tenen reserves per a cinc dies i encara menys pel que fa a grups negatius, que es troben amb reserves per a d'un a tres dies. La Marató de Donants de sang 2.0 és la campanya de donació més gran de l'any i tindrà lloc del 13 al 20 de gener als principals hospitals de Catalunya. A més, el divendres 13 es podrà donar sang també als ajuntaments de Tarragona, Lleida i Girona i el 13 i el 14 de gener, per primera vegada, a l'Ajuntament de Barcelona i al Palau de la Generalitat. De mitjana, a Catalunya es registren 260.000 donacions anuals.

La campanya s'ha presentat aquest dilluns a tot Catalunya. El director del Banc de Teixits de Lleida, Joan Manuel Sánchez, ha reconegut que les reserves de sang a tot Catalunya són "molt justes" i ha explicat que les donacions de sang aquest desembre han baixat un 25% respecte al desembre anterior. Alguns dels motius, ha dit, són els diversos festius intersetmanals, el fred i les malalties, com la grip, que han dificultat les donacions.

Sánchez també ha alertat que un estudi del Centre d'Estudis d'Opinió ha posat de manifest que un 40% dels catalans no sap quin grup sanguini té i per aquest motiu, dedica la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya als grups sanguinis. El lema de la campanya és 'La teva sang diu coses. Comparteix-les' i pretén posar de relleu la informació que es pot saber d'una persona a partir del seu grup sanguini, com ara de qui pot rebre sang, a qui pot donar-ne o quins usos pot tenir la seva sang.

L'objectiu és que tothom conegui el seu grup sanguini. Durant la presentació de la Marató a Lleida, l'alcalde de la ciutat, Àngel Ros, s'ha sotmès a una prova que ha determinat de manera ràpida i només amb una punxada en un dit que pertany al grup 0 positiu. Ros creu que la Marató aconseguirà una bona resposta ciutadana perquè Catalunya, ha dit, és un país solidari.

Tothom que vulgui participar a la Marató pot entrar al web maratodonants.cat i reservar hora per donar sang en un dels punts de donació que hi ha per tot Catalunya, tot i que no és imprescindible. Amb la reserva d'hora es vol evitar que ningú hagi d'esperar-se per donar sang. També es pot difondre la campanya a través de les xarxes socials amb #maratodonantscat.