El govern aprovarà divendres un mecanisme exprés per a la devolució de les clàusules sòl

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha anunciat aquest dimarts que el Consell de Ministres de d'aquesta setmana aprovarà per decret llei un mecanisme "ràpid" i "gratuït" per al retorn de les clàusules sòl cobrades indegudament per les entitats bancàries, tal com va dictaminar el Tribunal de Justícia de la UE. Segons De Guindos es tracta d'un procediment que –tot i que no l'exclou- permet evitar el procés als tribunals i que donarà als afectats una resolució al seu cas en un termini màxim de tres mesos. La mesura permetrà que un arbitratge determini les quantitats cobrades indegudament pel banc a cada client i plantegi un acord.

De Guindos ha fet l'anunci abans de participar a la VII edició del fòrum Spain Investors Day (SID), però el govern espanyol tenia pendent de resoldre aquesta qüestió des de finals de desembre.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar a l'últim Consell de Ministres de l'any passat que el seu executiu actuaria en aquesta direcció, perquè malgrat que aquest és un afer que afecta a privats i entitats bancàries, la voluntat de l'executiu és que es tramiti sense haver de recórrer als tribunals.

De Guindos s'ha pronunciat aquest dimarts en aquesta mateixa direcció. "El govern ha d'establir un camí alternatiu al judicial perquè els consumidors puguin cobrar tan aviat com sigui possible el que en el seu cas pot haver estat un cobrament indegut per part de les entitats com a conseqüència d'una clàusula sòl declarada invàlida", ha dit.

De Guindos ha aprofitat per recordar que el seu executiu treballa en la redacció de la nova llei hipotecària, que segons ha apuntat permetrà incrementar la transparència de les hipoteques perquè els consumidors tinguin coneixement "formal i de fons" dels continguts dels seus contractes d'hipoteca.