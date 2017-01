Puigdemont al·lega que la Conferència de Presidents és "una posada en escena sense resultat"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat aquest dilluns a la tarda una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, responent a la seva invitació a la Conferència de Presidents i "excusant" la seva absència a l'esdeveniment. Puigdemont comunica formalment que no assistirà i al·lega que "si ens remetem al balanç" de les anteriors Conferències de Presidents, "és fàcil arribar a la conclusió que aquest tipus de reunions són només una posada en escena sense cap resultat productiu ni satisfactori". A la mateixa missiva, el president recorda a Rajoy que té "vocació de diàleg" i li recorda que per a parlar tant del referèndum com de la resta d'elements que afecten a Catalunya "i que per desgràcia el govern espanyol s'ha negat a afrontar de manera real més enllà dels anuncis", tenen pendent una reunió "bilateral" entre els dos caps de govern.

En aquest sentit, Puigdemont reitera en aquesta carta que Catalunya "com a nació que és i atenent a la realitat política, s'ha guanyat tenir una relació bilateral amb el govern espanyol". És per això també que la breu missiva acaba amb el desig del president que "properament es puguin tractar tots els temes personalment" amb Rajoy, i afegeix que aquesta és una mostra de la seva "disposició al diàleg".