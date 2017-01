La Cerdanya espera el pressupost del Govern per activar el Pla de Camins

La Cerdanya està pendent que el Govern de la Generalitat aprovi els pressupostos per a aquest 2017 per poder reactivar una nova fase del Pla de Camins. El Consell Comarcal ha pactat amb l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran (Idapa) la reedició del programa en una nova fase que aniria més enllà de la renovació de les principals xarxes locals, la qual cosa ja es va fer en edicions anteriors. La negociació entre Junts pel Sí i la CUP al Parlament nacional donarà llum verd, o no, a un pressupost per a l'organisme pirinenc que per primera vegada assoleix el milió d'euros.

El president del Consell Comarcal de la Cerdanya i alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha explicat que l'any 2015 el pla no va tenir cap dotació i l'any passat en va tenir una de molt petita. En canvi, si s'aproven els pressupostos de la Generalitat, la Cerdanya, i les altres comarques de muntanya, podria recuperar el Pla de Camins amb una aportació suficient per tirar endavant nous projectes. En aquest sentit, Moliner ha explicat que: «els anys que hi ha hagut un programa potent s'ha pogut fer molta feina a les comarques, inclosa la Cerdanya, i ara després d'aquests anys tornen a sorgir necessitats». El Consell enviarà un requeriment als disset ajuntaments perquè facin la seva demanda d'intervencions més importants a la xarxa de carreteres i camins secundaris d'ús estrictament local. Moliner ha remarcat que el pla no tan sols ha de servir per asfaltar pistes forestals o camins ramaders que condueixen a les antigues explotacions, sinó que també s'hi poden incloure projectes de promoció o reforma d'espais a l'entorn dels camins, o fins i tot obres com la canalizació d'aigua o la renovació del ferm. Moliner ha argumentat que «arribat el moment, el que farem és refer el pla de camins per tal que cada ajuntament manifesti les necessitats i a partir d'aquí prioritzar-les». El president del Consell ha ironitzat amb la negociació sobre els pressupostos tot mostrant el seu desig que el grup parlamentari de la CUP els doni el llum verd.

La reactivació del pla de camins, una eina clau per a la mobilitat interna dels pirinencs més enllà dels trajectes principals, serà possible gràcies a un nou impuls del Govern a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa), que veuria incrementat el pressupost al voltant del 90%. Això farà que aquest organisme disposi del pressupost més alt des que es va crear, l'any 2003. La part que inicialment es destinarà específicament a la reforma i millora dels camins ascendirà a uns 36.000 euros, segons han explicat des de l'Idapa.