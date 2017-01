Navàs posa en marxa el projecte d'un hort urbà ecològic obert a tots els veïns

L'Ajuntament de Navàs posarà a disposició dels ciutadans un hort urbà ecològic per tal que els veïns que vulguin participar en el projecte puguin cultivar-lo i aprendre les tècniques i els beneficis de l'horticultura ecològica. Les places són limitades.

El projecte s'engloba en el programa Navàs Sobirania Alimentària, que impulsa el govern municipal amb diverses accions pensades a llarg termini per promoure el producte local i ecològic com a alternativa a la globalització alimentària. Entre aquestes accions es troba el cultiu de l'hort ecològic, per al qual, de moment, s'ha habilitat un espai al número 7 del carrer Àngel Guimerà.

L'espai és obert a tots els veïns del poble amb la idea d'obtenir aliments saludables per al consum propi, i també on es pugui aprendre com millorar col·lectivament els horts respectant el medi. Si el nombre de sol·licituds supera el de parcel·les disponibles, l'adjudicació es farà seguint criteris de gènere, econòmics i socials, i les persones que no obtinguin cap parcel·la quedaran en llista d'espera de cara a possibles baixes o nous horts.

D'altra banda, i per engegar el projecte, l'Ajuntament demana als veïns que cedeixin eines per a l'hort i que escullin un nom.