Les obres a la Ribera recuperen una antiga resclosa protegida

Solsona ha iniciat els treballs d'adequació d'un nou tram del riu Negre, segons la previsió del Pla Director de la Ribera. La part afectada és la compresa entre l'avinguda dels Països Catalans i el Molí dels Capellans. Els treballs consisteixen en el desbrossament i el sanejament de la zona. En aquest sentit, la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Solsona, Rosó Barrera, detalla que «la intervenció ha permès deixar al descobert una resclosa catalogada, situada dins la llera del riu». Aquests treballs d'adequació, promoguts per l'Ajuntament i que executa i finança la Diputació de Lleida, tenen un valor de 40.000 euros.

La resclosa en qüestió és un element protegit perquè està catalogada com a Bé Integrant del Patrimoni Arqueològic (BIPA). Es tracta d'una construcció de pedra que servia per captar i derivar l'aigua del riu al molí, que està ubicada un centenar de metres aigües avall i que va reedificar-se el segle XVIII damunt d'una estructura preexistent. La millora paisatgística consisteix també, explica Barrera, en la neteja de deixalles i runa de dins del riu.

Revalorar el patrimoni

Les obres que es duen a terme inclouen la neteja de la resclosa i l'aplicació d'un tractament per evitar que hi creixin més arrels, així com la col·locació d'un plafó informatiu al carrer dels Tints sobre la seva història. Hi ha prevista també la plantació d'una desena de freixes a tot l'entorn.

Així mateix, a l'entroncament de la rasa de l'Hospital amb la Ribera es construirà un gual formigonat per canalitzar l'aigua de la pluja i posar fi als problemes que comporten les riuades en episodis de precipitacions intenses. Tot plegat, actuacions que la Diputació de Lleida ha adjudicat a l'empresa constructora Cervós, que, al mateix temps, ha subcontractat la solsonina Riuverd per a determinats treballs de desbrossament i jardineria. Segons fonts de l'Ajuntament de Solsona, i si les condicions meteorològiques ho permeten, es preveu completar l'actuació aquest mes.

La regidora Rosó Barrera admet que «al tram on s'intervé no es poden executar totes les millores previstes d'entrada al Pla director», perquè «la partida pressupostària disponible no dóna per a la totalitat d'un projecte de tanta envergadura». Entre d'altres, el projecte inicial preveia una plantació més ambiciosa.

El Pla Director de la Ribera de Solsona, redactat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per encàrrec de l'Ajuntament de la ciutat el 2010, s'ha anat desplegant progressivament a mesura que s'ha tingut finançament. L'objectiu és potenciar l'ús social de l'entorn del riu Negre com a via verda ipreservar-ne els valors mediambientals. El pressupost total de la seva implementació se situa en uns 2,6 milions d'euros. Amb aquestes obres s'haurà actuat en tots els trams, però quedaran treballs pendents per a quan es disposi de nou finançament.