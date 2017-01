Les previsions per insolvències han hagut d'anar a l'alça fins ara

La morositat, tant dels ciutadans com de les administracions superiors, obliga l'Ajuntament a fer previsions d'insolvències que fins ara han hagut de ser cada cop més grans.

La previsió per insolvències té a veure amb cobraments pendents en què hi ha dificultats d'aconseguir, però que encara hi ha expectatives de realitzar. Quan les previsions no es compleixen van a l'estadi de moviment pressupostari que afecten impostos o subvencions que no es cobraran i a factures que no s'hauran de pagar per diferents conceptes.

En el darrer tancament de caixa de l'Ajuntament, el març del 2016, dels 7,2 milions d'euros que la corporació tenia pendent de cobrar de deutors que no pagaven els seus impostos o taxes, gairebé la meitat, més de 3,4 milions, eren de feia 4 anys o més.

En aquests casos d'impagaments, el consistori ha de fer una provisió per insolvències. O el que és el mateix, s'han de destinar recursos a cobrir la possible morositat dels deutors.