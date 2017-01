El decret de les clàusules sòl permet que els bancs rebutgin peticions

El decret de les clàusules sòl que el Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres no estableix un règim de mesures sancionadores contra les entitats bancàries que incompleixin els seus requisits, i paral·lelament deixa oberta la porta a la possibilitat que els bancs no contestin les peticions o rebutgin les que consideren inadequades sense oferir cap valoració econòmica als clients.

El criteri dependrà de si la pròpia banca considera, o no, que la clàusula aplicada era, o no, transparent, i el consumidor tindrà igualment oberta la possibilitat d'acudir a la Justícia.

Diverses entitats com el Banc de Sabadell ja han avançat que consideren que les seves clàusules sòl són vàlides i no estan afectades per la resolució del Tribunal Suprem. Malgrat rebutjar les peticions, els bancs estaran obligats a justificar aquesta decisió per escrit, fet que pot servir per portar el cas als tribunals.

El decret té caràcter retroactiu i podria afectar els contractes hipotecaris vençuts en un termini màxim de 15 anys, segons consta al Codi Civil, malgrat que les mateixes fonts apunten que aquest criteri dependrà de cada cas i de la jurisprudència que es produeixi els pròxims mesos.