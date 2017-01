El curtmetratge català 'Timecode', nominat als Oscars

El curtmetratge català 'Timecode', de Juanjo Giménez, ha estat nominat als Oscars, segons acaba de fer públic l'Acadèmia de Hollywood. La cinta de Juanjo Giménez, que ha estat produïda per l'Escola de Cinema de Reus (ECIR), narra la història d'amor entre dos guàrdies de seguretat en un garatge i aquest any ja ha estat reconeguda amb la Palma d'Or de Canes. L'altre curtmetratge català que estava entre els 10 finalistes que optaven a la nominació, 'Graffiti', de Lluís Quílez, ha quedat fora de la cursa per fer-se amb l'estatueta. La gala de lliurament dels premis es farà el pròxim 26 de febrer.

'Timecode' competirà per l'estatueta per millor curtmetratge de ficció contra 'Ennemis Intérieurs', 'La Femme et le TGV', 'Silent Nights' i 'Sing'.