'La La Land', la gran favorita dels Oscars 2017 amb 14 nominacions

El musical "La La Land" s'ha erigit en el gran favorit per a la 89 edició dels Oscar amb 14 nominacions, empatant així la xifra rècord obtinguda prèviament per "All About Eve" (1950) i "Titanic" (1997).

El film aspira a endur-se l'estatueta de millor pel·lícula, millor director (Damien Chazelle), millor actor (Ryan Gosling), millor actriu (Emma Stone), millor fotografia, millor vestuari, millor muntatge, millor cançó original (per "Audition, The Fools Who Dream "i" City Of Stars ") i millor banda sonora.

També competeix en les categories de millor disseny de producció, millor edició de so, millor barreja de so i millor guió original.

"La La Land", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Hell or High Water" i "Hacksaw Ridge" són les aspirants al premi de millor pel·lícula en la 89ª edició dels Oscar, segons ha anunciat avui l'Acadèmia de Hollywood.

Ryan Gosling ( "La La Land") i Casey Affleck ( "Manchester By The Sea") han estat nominats a l'Oscar a millor actor, un premi al qual també aspiraran Denzel Washington ( "Fences"), Viggo Mortensen ( "Captain Fantastic") i Andrew Garfield ( "Hacksaw Ridge").

Emma Stone ( "La La Land"), Natalie Portman ( "Jackie"), Isabelle Huppert ( "Elle"), Ruth Negga ( "Loving") i Meryl Streep ( "Florence Foster Jenkins") són les candidates a millor actriu.

L'artista Lin-Manuel Miranda ha estat nominada a l'Óscar a la millor cançó pel tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Moana".

Nominades a l'Oscar a la millor actriu de repartiment

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Figures ocultes)

Michelle Williams (Manchester davant del mar)

Nominats a l'Oscar al millor curtmetratge

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa

Land of mine (Dinamarca)

A man called Ove (Suècia)

The salesman (Iran)

Tanna (Austràlia)

Toni Erdman (Alemanya)

Nominats a l'Oscar al millor actor protagonista

Casey Affleck (Manchester davant del mar)

Andrew Garfield (Fins a l'últim home)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Capità Fantàstic)

Denzel Washington (Fences)

Nominats a l'Oscar al millor actor de repartiment

Mabershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Comanchería)

Lucas Hedges (Manchester davant del mar)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Animals nocturns)