Presó provisional sense fiança per al caçador que va matar dos agents rurals a Aspa

El magistrat del jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida ha decretat presó provisional sense fiança per a Ismael Rodríguez, el jove caçador de 28 anys que dissabte es va declarar autor de la mort a trets de dos agents rurals a Aspa (Segrià). El jutge no ha determinat encara si li imputa dos delictes d'homicidi o d'assassinat i deixa aquesta decisió per més endavant en la fase d'instrucció. L'acusat ha declarat fins passades les dotze del migdia als jutjats de Lleida i posteriorment ha estat traslladat al lloc dels fets per fer la recreació del succés. La lletrada que el defensa, Montse Torres, ha demanat llibertat per al jove i ha mantingut que només va disparar tres vegades contra els agents tot i que segons l'auto judicial, l'informe forense indica que cadascuna de les víctimes va rebre dos ferides per arma de foc ''en zones vitals''.