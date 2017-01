Rosita Cases ha mort aquest dimecres als 88 anys. Durant 52 anys va fer-se càrrec de les cadires verdes del passeig de Pere III. Molts usuaris del Facebook han volgut compartir amb els altres lectors els seus records viscuts amb la Rosita de les cadires. N'hem fet una selecció.

Isma VL. Molts records. Moltes emocions se m'han passat pel cap quan des de petit, anava amb la família a passejar pel passeig i sempre hi era.

Montserrat Soldevila Serra. Jo tinc el record que de petita sempre en donava un caramel i també quan anava amb el seu gos que era un animal super simpàtic, carinyós,de bona fer i molt guapo

Sílvia Corominas. Varen ser molts els bons moments d'estiu a "les cadires del passeig".Gràcies Rosita.

Ohana Martinelli. Siii de muy jovencita iba yo por el paseo (sin saber que se tenia que pagar por usar una de esas sillas, soy de fuera), se me acerco y me quiso cobrar, y yo que no llevaba un duro pense que me estaba haciendo una broma....pero no. Jaja me perdono pero el culo lo levante rapidito !!. Siempre me.acuerdo de la señora de las sillas al pasar por alli.Descanse en paz.

Danilsan Grand Ön. Li vam fer un homenatge en vida. Vam jugar al joc de les cadires amb música li vam regalar una placa amb un gravat. Tot va sorgir d'una broma entre amics i la gran resposta de la gent va ser d'agraïr.

Àngels Sala Palou. Pobreta, mira que l'havíem fet casar ràbies corrents a seure de cadira en cadira sense pagar perquè et perseguís, sempre amb aquell bolso penjat a la mà...

Lolo Manzaneda. Aun recuerdo cuando éramos pequeños k la hacíamos mosquear..cuando venía a cobrarnos salíamos corriendo..d.e.p

Anit Sirc Navarro. De records....molts! Jo crec q tots els manresans en tenen un. DEP

José Luis Priego. Jo la recordo que sempre anava molt ben arreglada, molt ben pentinada i vestida.

I tambe recordo la vista que tenia per saber qui no li havia pagat el ticket, jejeje.

Emilia Del Saz. Jo crec que tots els manresans tenim un bon record de la senyora Rosita -jo li havia rentat moltes vegadas el cabell --una petita aportació --

Anna Devant. Bons records i moltes confidències ...

Mary Leon. Siempre la recuerdo al pasar por esa zona del paseo

Alba Serra Cullell. Llesta com una daina ... però molt bona persona! Descansa en pau !