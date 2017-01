Canvien 4 dels 5 plataners malalts que van tallar del Passeig de Manresa

Aquest divendres s´han plantat quatre plataners joves al primer tram del Passeig per substituir els arbres malalts que es van tallar dilluns. La pluja ha impedit que se´n plantés un cinquè tal i com estava previst. S´ha deixat per dilluns.

El canvi és la primera fase per eliminar els plataners malalts del Pere III els pròxims anys. Se n´han de canviar 161 dels 249 que hi ha des de la Muralla de Sant Domènec fins a la Bonavista.

Dilluns els vianants que passaven pel primer tram van quedar sorpresos en veure la tala de cinc arbres, alguns d´ells centenaris. Segons un informe encarregat per l´Ajuntament, ja havien arribat a la fi de la seva vida útil. Per garantir la qualitat de l´arbrat, de l´espai públic, i sobretot la seguretat dels vianants, el govern ha optat per tallar-los i substituir-los per arbres joves. Fa dos anys va caure una branca de grans dimensions en una terrassa del Passeig.

Els nous tenen un perímetre d´uns 30 centímetres, i fan una alçada d´entre 6 i 7 metres. Per substituir-los s´ha refet el paviment de llamborda i formigó existent al llarg de tot el tram on hi havia els arbres que s´han tallat. Perquè les arrels dels nous arbres no afectin la calçada s´ha col·locat una malla per conduir-les cap el fons.

L´Ajuntament preveu substituir 161 dels 289 plataners que hi ha al llarg de tot el Passeig en un període de 12 anys. Els pròxim 3 s´en tallaran i substituiran 46, 28 dels quals són del primer tram del Pere III, que és on n´hi ha més en pitjor estat. També són els que es van plantar primer. Alguns d´ells a finals del XIX quan es va obrir el Passeig.