Catalunya acollirà la 14a edició de la cimera mundial en incendis forestals

Catalunya acollirà, la setmana vinent, i per primer cop a Europa, la 14a Cimera Mundial de Seguretat en Incendis Forestals (International Wildland Fire Safety Summit) que se celebrarà, dimarts vinent, al Palau de Pedralbes i a la qual ja han confirmat la seva assistència prop de 300 persones, entre elles els màxims responsables d´emergències forestals dels Estats Units, Israel, Austràlia, Portugal, Nova Zelanda, Regne Unit, Itàlia, Dinamarca i Espanya.



La cimera internacional està organitzada per la Fundació Pau Costa i la International Association of Wildland Fire (USA), amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat del Departament d´Interior i la Universitat de Barcelona i serà el lloc d´intercanvi de les seves experiències i de posada en comú de les últimes novetats en el camp de la seguretat en incendis forestals. Els assistents, tots ells amb un alt prestigi professional són comandaments i responsables de Cossos de Bombers d´arreu del món; experts de l´àmbit de la recerca i la investigació; responsables dels serveis d´emergències; estudiants universitaris i empreses d´R+D en incendis forestals.



Les sessions formatives i divulgatives del dia 31 de gener abordaran aspectes operatius, d´anàlisi i coneixement sobre els incendis forestals, així com les darreres novetats tecnològiques per millorar la seguretat dels bombers.



La International Wildland Fire Safety Summit serà inaugurada al matí pel conseller d´Interior, Jordi Jané, i culminarà a les 19.30h amb la cerimònia de lliurament, per part del President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, del Premi Internacional de Seguretat en Incendis Forestals (Wildland Fire Safety Awards), un premi que la International Assotiation of Wildland Fire (USA) concedeix anualment a títol individual o col·lectiu a un cos de bombers d´arreu del món que hagi destacat per la seva contribució en la millora de la seguretat en els incendis forestals i sigui un exemple a seguir.



Els Bombers de la Generalitat, experts en la gestió d´incendis forestals

Catalunya ha estat escollida per la IAWF com a seu per a la 14a Cimera Mundial de Seguretat en Incendis Forestals a causa de diversos factors, com és el fet que és una de les regions d'Europa on es donen més tipologies d'incendis forestals i, especialment, una de les primeres regions en patir els devastadors grans incendis forestals convectius dels anys 90.



Així mateix, amb més del 60% de massa forestal, els 8.000.000 d´habitants i l´increment poblacional que es produeix a l´estiu a causa del turisme, Catalunya es caracteritza per la seva gran interfície urbana forestal. Els Bombers de la Generalitat aporten una gran experiència en la gestió d´incendis forestals que afecten zones interurbanes, amb una gran presència d´urbanitzacions a la massa forestal. Aquests incendis són ràpids i intensos, amb molta exigència operativa i requereixen d´un alt requeriment professional, determinació i concreció en la presa de decisions operatives en la gestió de la seva extinció.



Els Bombers de la Generalitat, i el seu model de gestió dels incendis forestals, doncs, han esdevingut un model estudiat i analitzat, sobretot per països que es comencen a trobar, a causa del canvi climàtic, amb els seus primers grans incendis forestals.



Cal recordar que, a l´abril de 2015, els Bombers de la Generalitat van ser guardonats amb aquest prestigiós premi en reconeixement a la tasca duta a terme en l´àmbit de la seguretat en els incendis forestals, concretament per l´anàlisi, recerca i divulgació de les lliçons apreses en el tràgic incendi d´Horta de Sant Joan que l´estiu de 2009 va costar la vida a cinc bombers catalans, entre ells Pau Costa. La unitat GRAF dels Bombers de la Generalitat de Catalunya han estat l´única institució europea guardonada. L´inspector Marc Castellnou, el bomber Josep Pallàs i la sots-inspectora Marta Miralles van ser els encarregats de recollir el premi, lliurat a Idaho (USA).



Primer congrés de cremes prescrites

Coincidint amb la celebració de la cimera mundial, el paranimf de la Universitat de Barcelona acollirà de l´1 al 3 de febrer el primer Congrés Internacional de Cremes Prescrites IcoPFires que també aplegarà una àmplia representació d´experts i professionals del món de les cresmes prescrites d´Austràlia, Sudàfrica, Nova Zelanda, Estats Units, Suècia, Itàlia, República Txeca, Hongria o Polònia.



Els Bombers de la Generalitat de Catalunya, a través de les unitats GRAF i la mateixa Fundació Pau Costa han creat un programa de prestigi internacional dedicat a cremes prescrites a partir de l´ús del foc com a element de prevenció d´incendis i gestió forestal. Catalunya lidera avui el coneixement en aquesta temàtica i la majoria dels assistents al congrés vénen amb l´objectiu de conèixer l´experiència i exportar-la als seus països. L´IcoPFires, que serà inagurat per la consellera d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, s´allargarà de l´1 al 3 de febrer i inclourà diverses ponències i una sortida de camp al Parc de Collserola de Barcelona, que inclourà l´execució d´una crema prescrita amb el suport dels tècnics del parc.



Exposició de dibuixos inspirats en el documental sobre el foc d´Horta

Tant durant el dia de la cimera al Palau de Pedralbes, el 31 de gener, com els dos primers dies del congrés de cremes prescrites al paranimf de la UB, l´1 i 2 de febrer, s´instal·larà als dos espais una exposició de gran format amb dibuixos de Josep Serra Tarragón, un metge de Cambrils que després de veure el documental El gran silenci sobre les lliçons apreses en el tràgic incendi d´Horta de Sant Joan, es va inspirar per fer una sèrie d´il·lustracions que tenen el foc i els bombers com a protagonistes. L´exposició la inaugurarà el dia 31 de gener al Palau de Pedralbes el conseller d´Interior, Jordi Jané, i comptarà amb la presència de l´autor. Durant els dies de la cimera i el congrés, els assistents disposaran també d´un accés obert a la plataforma de vídeo Vimeo per visionar el documental El gran silenci en versió original en català, subtitulada a l´anglès o al castellà, gràcies a l´esforç de la Fundació Pau Costa per posar-lo a l´abast de la comunitat internacional.