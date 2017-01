Com es veuria la Plaça del Carme amb els edificis pintats de colors?

El catàleg del fotògraf Joaquim Vert s'amplia amb més imatges de Manresa confeccionades a base d'acoblar instantànies que tenen com a resultat final una panoràmica enfocada de 180 graus. En aquesta ocasió, a banda d'elaborar la imatge de la plaça del Carme en 180 graus, ha fet un pas més i ha acolorit els edificis mitjançant un programa informàtic de tractament d'imatge.

L'objectiu és que es pugui visualitzar el contrast entre la situació actual i la imatge que podria donar la plaça amb els edificis pintats.

La fotografia acolorida ha servit per il·lustrar el calendari que cada any edita l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants. En aquesta ocasió se n'han editat dos mil exemplars que reparteixen els comerciants entre la seva clientela. La imatge la formen cinc instantànies acoblades en vertical per transmetre «una altra visió de Manresa», diu Vert.

Aquesta fotografia s'afegeix a les que ja ha elaborat seguint la mateix tècnica i que mostren altres indrets de Manresa: la façana sud, des de la rotonda del Mil·lenari fins a la Balconada; el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer de cap a cap amb la plaça Sant Jordi al mig; la plaça de Sant Domènec; la plaça de l'Ajuntament; l'entrada sud, amb la Cova i la basílica de la Seu; un altre cop la façana sud, però aquest cop des de la creu de terme a la Seu; els carrers Sobrerroca i Sant Miquel gairebé de cap a cap; vistes panoràmiques de la Muralla del Carme i de l'avantcova, entre d'altres.





Imatge de la Plaça del Carme de Manresa amb el color dels edificis sense retocar (Foto Vert)

Imatge de la Plaça del Carme amb els edificis acolorits (Foto Vert)